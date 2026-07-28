  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • CHP'de yaprak dökümü sürüyor! İstanbul il yönetiminden 39 kişi ve Özgür Çelik istifa etti

CHP'de yaprak dökümü sürüyor! İstanbul il yönetiminden 39 kişi ve Özgür Çelik istifa etti

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan istifa depremi sürüyor. Son olarak Özgür Çelik ve 39 il yöneticisi ile İstanbul'un 36 ilçe başkanının istifa ettiği bildirildi.

CHP’de yaprak dökümü sürüyor! İstanbul il yönetiminden 39 kişi ve Özgür Çelik istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası istifa dalgası sürüyor.

Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçişler hızla devam ederken, son gelen bilgiye göre CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da partiden ayrıldı.

Özgür Çelik ve 39 il yöneticisi ile İstanbul'un 36 ilçe başkanı istifa etti. İstifa eden yöneticilerin Yeni Parti'ye geçeceği belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÖZGÜR ÇELİK #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #ÖZGÜR ÖZEL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý