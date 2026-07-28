CHP'de yaprak dökümü sürüyor! İstanbul il yönetiminden 39 kişi ve Özgür Çelik istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası istifa dalgası sürüyor.

Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçişler hızla devam ederken, son gelen bilgiye göre CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da partiden ayrıldı.

Özgür Çelik ve 39 il yöneticisi ile İstanbul'un 36 ilçe başkanı istifa etti. İstifa eden yöneticilerin Yeni Parti'ye geçeceği belirtildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör