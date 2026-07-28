Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. Gencan, "Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyorum." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katıldı
İHA

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıklayan Edirne Belediye Başkanı Gencan, yeni siyasi yürüyüşün demokrasiye olan inancı güçlendireceğine inandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyor; bu yürüyüşün demokrasimize, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#EDİRNE #YENİ PARTİ #CHP

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