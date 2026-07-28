Hasarlı bir gemi daha Trabzon'a sığındı

Hasarlı bir gemi daha Trabzon’a sığındı
Özgür ÖZDEMİR
Karadeniz'de ticari gemilere yönelik dron saldırıları sürerken, hasar gören bir LPG tankeri daha Trabzon açıklarına sığındı. Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi açıklarında güvenli bölgeye demirlenen LPG tankerinin burun kısmında ve kaptan köşküne yapılan saldırının izleri dikkat çekti. Son günlerde İHA saldırılarının ardından Trabzon kıyılarına ulaşan hasarlı gemilerin sayısı arttı. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların deniz hattına yansımasıyla birlikte sivil ticaret gemileri de saldırıların hedefi oluyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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