İçişleri Bakanlığı duyurdu! 75 ilde uyuşturucu operasyonu: 1628 şüpheli yakalandı

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846 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 1 ton 447 kg 873 gram uyuşturucu madde ile 418 bin 273 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1.628 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 846'sı tutuklandı. 290'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"OPERASYONLARIMIZI KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

75 ilde uyuşturucu operasyonunda 846 kişi tutuklandı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör