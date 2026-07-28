Mansur Yavaş yönetiminden Ankara’ya çifte çile: Sokaklar göle döndü, musluklar kurudu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından vatandaşlara gönderilen duyuruda, Altındağ ilçesindeki tesislerde yaşanan arıza nedeniyle suyun kesildiği bildirildi.



Ancak kesinti yalnızca P10 ile sınırlı kalmadı. Altındağ Battalgazi Mahallesi'ndeki P11 Pompa İstasyonu'nda trafo arızası ve Yenimahalle, Etimesgut, Altındağ ile Gölbaşı ilçelerindeki zincirleme arızalar gerekçe gösterilerek plansız su kesintileri uygulandı.







2 AY ÖNCE DE AYNI BAHANE: ARIZALAR ANKARALININ KADERİ OLDU!



Öte yandan ABB, 31 Mayıs'ta yine şebekedeki gerilim dalgalanmasına bağlı elektrik arızası gerekçesiyle çöken P10 Pompa İstasyonu'nun yenilendiği duyurmasının üzerinden henüz 7 hafta geçmişken tekrar arızalanması vatandaşları mağdur etti.



VATANDAŞ İSYAN ETTİ: "GİDİN ARTIK, İSTİFA ETMEK DE BİR ERDEMDİR!"



Kesintilerin kış aylarından bu yana sürdüğünü, basınç sorunları nedeniyle kombilerin çalışmadığını, geç gelen SMS'ler ve sürekli ertelenen saatlerle zor durumda kalan Ankaralılar, Mansur Yavaş ve belediye yönetimine tepki yağdırdı:







Nazlı Efe: "Yağmurlu havada bile 1 damla su yok dedikleri bu olsa gerek, ne bitmedik arızaymış."

Zeynep Okur: "Sokakları sel götürüyor, evler susuz. Ne bitmek bilmez arızaymış, yaz kış bitmedi."

Afifa Yazıman: "Su kesintisi mesajı bile sular gittikten 2 saat sonra geldi. Suyun yokluğunda gitmesini anlıyoruz da suyun bolluğunda kıtlık yaşatmak nedir ya?"

Zafer Akgül: "Ne P10 pompaymış ya. Geçen sefer Enerjisa'nın üstüne attınız topu, şimdi kimi suçlayacaksınız? Her şey yandı, yeniden yapıldı dediniz. Bu kadar mıydı ömrü? 7 hafta geçmiş üzerinden. Yağmurlu havada susuz bırakıyorsunuz insanları, yazıklar olsun."

Meliha Türker: "Kıbrısköyü'nde zaten her gün suyumuz kesiliyor, nedeni ne onu da bilmiyoruz. ASKİ'yi arıyoruz çözüm yok. Bu nasıl belediyecilik? Bir dünya su parası ödüyoruz ama sorunlarla ilgilenen yok."







Zehra Demir Aksoy: "Su basıncı düşüktü, 10 gündür kombi çalışmadı; eski usul su ısıttım çocuklar banyo yapsın diye. 3 gündür basınç yükseldi, kombi çalışıyor derken şimdi de suyu kestiler. Dünya su ve elektrik faturası yolluyorsunuz, el insaf! Yeter, kıştan beri burnumuzdan geldi."

Tuğba Çınar: "Bir ara 8-9 gün su kesintisi olduğunda 'hiçbir sıkıntı olmayacak artık' dediler ama halen devam ediyor. Nasıl bir işleri var? Yaptıkları işleri düzgün yapmıyorlar herhalde, insanları mağdur ediyorlar. Çalışan insanlar olarak daha da zor bir durum yaşıyoruz. Sözde dün 12'de gelecek denildi yok, bugün 3'te denildi yok, halen tık yok. Yeter artık ya!"

Ömer Hekim: "Hep yalan dolan, belediye işini yapmıyor, insanları mağdur ediyor. Verdiğimiz oylara yazık! Size hiç su vermeyin, pompanız sizin olsun belediye!"







Gizem Sağlam: "18.00'di, 23.00 oldu; şimdi de ertesi gün 15.00 diyorsunuz. Kesildikten iki saat sonra haber veriyorsunuz. Bakın zorlamayın, yapamıyorsunuz bu işi. Bilen birisine devretmek bu kadar zor olamaz, istifa etmek de erdemliktir. Sabır falan kalmadı artık, yeter!"

Serdar Dülger: "Mansur Yavaş ve yönetimi, Ankara'dan elinizi çekin artık! Yemin ederim bıktık artık sizin beceriksizliğinizden ve iş bilmezliğinizden. Bu nedir ya, Altındağ'daki su pompası arızasından Mamak'taki mahalleler niye etkileniyor arkadaş?"

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör