Şara’dan Erdoğan’a teşekkür

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu'na verdiği röportajda Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması konusunda Başkan Erdoğan'ın öncü rol oynadığını söyledi. Şara, Başkan Erdoğan'ın da ABD nezdinde bu konuda devreye girdiğini söyleyerek "Türkiye ve Suudi Arabistan bu konuda arabuluculuk yaptı" dedi. Şara, röportajda desteğinden ötürü Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Şara, Suriye'nin 1979'dan beri yer aldığı "Teröre destek veren devletler" listesinin kaldırılmasının da kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Trump yönetiminin bu yönde adımlar attığını kaydetti. Suriye'nin söz konusu listeden çıkarılması sürecinin ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre nezdinde devam ettiğine dikkati çeken Şara, itiraz süresinin tamamlanmasının ardından kararın yürürlüğe gireceğini belirtti. Suriye'nin Arap Birliği çerçevesindeki ortak kararların bir parçası olacağını ifade eden Şara, bölgesel istikrarın korunmasının öncelikleri arasında yer aldığının altını çizdi.

SURİYE'NİN BİRLİĞİ FERMUAR SİSTEMİYLE SAĞLANACAK

Bölgesinde ve dünyada huzur için çaba harcayan Türkiye, komşusu Suriye'nin de terörden arınarak istikrara kavuşması için atılan adımları yakından takip ediyor. Terör örgütlerinin ülkeden tamamen sökülüp atılması ama bu yapılırken de ülkenin birlik ve bütünlüğünün sağlanması için karşılıklı hamlelerin yapılması gerekiyor. Bu noktada sürecin "Bir fermuarın dişleri gibi iki tarafın güvenlik, idari ve siyasi düzenlemeler gibi karşılıklı adımlarla örülmesi" olarak tanımlanan "fermuar sistemi" ile ilerlemesi bekleniyor.

Terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu noktasında ocak ayından bu yana önemli aşama kaydedildi. 5 bin civarında SDG'li Suriye Savunma Bakanlığı, 4 bin civarında SDG'li de Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesine olmak üzere 9 bin civarında SDG'li kamu kadrolarına alındı. Bunun yanında SDG eski üst düzey yöneticilerinden biri Savunma Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Fermuar sistemiyle nispeten hızlanan askeri entegrasyon sürecinin yerel yönetim, yeni anayasa yazımı, siyasî temsil, eğitim dili gibi halen masada olan konularda da işletilmesi seçeneği üzerinde duruluyor. Betül USTA/ ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör