'Terörsüz Türkiye süreci sabote edilmemeli'
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MYK toplantısıyla ilgili konuştu: MYK toplantımızda iç ve dış politikaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı cumhurbaşkanımız.
Filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Görkemli bir şampiyonluk getirdiler, kendileri ile gurur duyuyoruz.
Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zeminin ortaya çıkması idi. Çok sayıda toplantı yapıyoruz. Siyasi hukuki boyutları olan, kapsamlı bir süreç. Bu süreç Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir devlet politikası olarak yürüyor. Bu dinamizm içinde devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Daha ince işçilik aşamasındayız. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye'dir. Dar mahalle ideolojileri dışına çıkan, yapıcı bir dille konuşan yaklaşımı üretmeli ve sahiplenmeliyiz. Süreçte mesele yeni başlıyor. Zaman propoganda zamanı değil. Süreç sabote edilmemeli. Sokaktaki kardeşliğin bu meselelere yansıtılmalı. Meclis kapanmadan yasal çerçeveyi çıkarmak istiyoruz.
Batı Şeria'daki gelişmeleri takip ediyoruz. İsrail Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye çalışıyor. Saldırıları lanetliyoruz.
Filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Görkemli bir şampiyonluk getirdiler, kendileri ile gurur duyuyoruz.
Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zeminin ortaya çıkması idi. Çok sayıda toplantı yapıyoruz. Siyasi hukuki boyutları olan, kapsamlı bir süreç. Bu süreç Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir devlet politikası olarak yürüyor. Bu dinamizm içinde devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Daha ince işçilik aşamasındayız. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye'dir. Dar mahalle ideolojileri dışına çıkan, yapıcı bir dille konuşan yaklaşımı üretmeli ve sahiplenmeliyiz. Süreçte mesele yeni başlıyor. Zaman propoganda zamanı değil. Süreç sabote edilmemeli. Sokaktaki kardeşliğin bu meselelere yansıtılmalı. Meclis kapanmadan yasal çerçeveyi çıkarmak istiyoruz.
Batı Şeria'daki gelişmeleri takip ediyoruz. İsrail Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye çalışıyor. Saldırıları lanetliyoruz.
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