Yasa dışı bahis çetelerine darbe
Mersin merkezli yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalar sonucunda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezli düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 12 milyar liralık para hareketliliği bulunduğu belirlenen 206 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 100'ü tutuklanırken, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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