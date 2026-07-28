Zonguldak Belediye Başkanı ile CHP'li 16 meclis üyesi partilerinden istifa etti

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve Cumhuriyet Halk Partili 17 meclis üyesinden 16’sı partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. 17 belediye meclis üyesi bulunan CHP’nin istifalar sonucu partisinden ayrılmayan Kenan Ekiz ile sandalye sayısı 1’e düştü.

Zonguldak Belediye Başkanı ile CHP’li 16 meclis üyesi partilerinden istifa etti
DHA

Zonguldak Belediyesi, başkanlık toplantı salonunda yapılan toplantının ardından, meclis üyeleri ve Başkan Tahsin Erdem, açıklama yaptı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİLER

Başkan Erdem, 16 belediye meclis üyesi ile birlikte Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye katılmak üzere CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Zonguldak Belediye Başkanı ile CHP’li 16 meclis üyesi partilerinden istifa etti

SANDALYE SAYISI 1'E DÜŞTÜ

17 belediye meclis üyesi bulunan CHP'nin istifalar sonucu partisinden ayrılmayan Kenan Ekiz ile sandalye sayısı 1'e düştü.

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