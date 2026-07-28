Zonguldak Belediye Başkanı ile CHP'li 16 meclis üyesi partilerinden istifa etti

Zonguldak Belediyesi, başkanlık toplantı salonunda yapılan toplantının ardından, meclis üyeleri ve Başkan Tahsin Erdem, açıklama yaptı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİLER

Başkan Erdem, 16 belediye meclis üyesi ile birlikte Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye katılmak üzere CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.