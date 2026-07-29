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Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır

Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her türlü zorluğu aşacak güce sahip olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Türkiye çoklu şokları başarıyla yönetiyor." dedi.

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 19:37 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2026 20:03

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar: "BÖLGEDEKİ SORUNLARIN ANA KAYNAĞI İSRAİL" Milletimizin sadece duasının ve desteğinin değil umutlarının da bizimle olduğunun idrakindeyiz. İnşallah şahsımıza iktidarımıza yönelik bu güveni boşa çıkarmayacağız. Şunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini temenni ederiz: Bizim için insan, siyasetimizin özüdür. Ne yapıyorsak insanımızı rahat ettirmek için yapıyoruz. Umutsuzluğa kapılmadan, dönemsel sorunların üzerine ciddiyetle giderek kendi potansiyelimize güvenerek yolumuzda kararlılıkla ilerleyeceğiz.

Kabinemizin 69'uncu toplantısını az önce tamamladık. Birçok başlığı etraflıca ele aldık. Enerjide Türkiye'yi merkez ülke yapma stratejisini değerlendirdik. Türkiye'nin merkezinde yer aldığı coğrafya son yılların en sancılı günlerini yaşıyor. İsrail'in savaş bağımlısı yönetimi bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. İsrail Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail Batı Şeria'da da izlediği politikalar bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. "1 TRİLYON LİRALIK DESTEK PAKETİNİ DEVREYE ALDIK" Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Türkiye çoklu şokları başarıyla yönetiyor. 258 milyar liralık uygun koşullu finansman imkanı sağladık. Üretim, yatırım, ihracat için 1 trilyon liralık destek paketini devreye aldık. Turizm sektöründe vergi yükünü yarıya indirdik. Konaklama vergisini yüzde 1'e düşürdük. Tekstil, hazır giyim gibi emek yoğun sektörlerimizde istihdamı korumaya yönelik desteklerimizi de sürdürüyoruz. Önümüzdeki yoğun bir çalışma dönemi var. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce sahiptir.