Çankaya’da 300 bin $’lık rüşvet itirafı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren şüpheli Turgut Koç, seçim öncesi işadamı Menderes Cemaloğlu'ndan çöp ihalesi için 300 bin dolar nakit para alarak teslim ettiğini itiraf etti. İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklu bulunan ve Yeni Parti'ye geçen Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakın isim olan Koç, paranın 150 bin dolarının Veli Ağbaba'nın Malatya, kalanının ise tutuklu eski Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Çankaya seçim kampanyasına ayrıldığını iddia etti. Koç'un anlatımına göre işadamı Menderes Cemaloğlu, Ataköy Marina'daki teknesinde parayı kendisine teslim etti. Koç da parayı Balmumcu'da CHP'li Emre Doğan'ın yönlendirdiği kişiye verdi. Paranın paylaşımı ve aktarılması sürecinden Veli Ağbaba ve Hüseyin Can Güner'in haberdar olduğu ifade edildi.

DİNLEMEYE KARŞI ŞİFRE

Seçim sonrası çöp ihalesinin konuşulduğu toplantıda Cemaloğlu'nun, ortamın dinlenme ihtimaline karşı bir kâğıda "yüzde 10" yazarak Doğan'a uzattığı ve komisyon teklifinin kabul edildiği aktarıldı. İhale teknik şartnamesi ile yaklaşık maliyet teklifi alınacak şirket listesinin USB bellek ile Emre Doğan üzerinden belediyeye ulaştırıldığı ve ihalenin bu verilere göre şekillendirildiği iddia edildi. Ayrıca açık ihaleyi kazanan şirketi engellemek amacıyla Kamu İhale Kurumu'na başvurular yapılarak işin pazarlık usulüyle Cemaloğlu'nun şirketlerine verilmesinin hedeflendiği savunuldu. Koç, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in temkinli davranarak öne çıkmadığını, ancak seçim finansmanı ve ihale pazarlıklarının tamamından haberdar olarak Emre Doğan'ı görevlendirdiğini öne sürdü.