Çeyrek asra AK Parti mührü

AK Parti'nin 14 Ağustos'ta kutlayacağı 25. kuruluş yıldönümü için hazırlanan özel logo, çeyrek asırlık dönemde hayata geçirilen yatırım, eser ve milli projeleri tek bir tasarımda buluşturdu.

"25" rakamının içerisine işlenen semboller; ulaşımdan savunma sanayiine, enerjiden uzay çalışmalarına, kültürel mirastan çevreye kadar birçok alandaki vizyonu yansıtıyor.

Logo Ayasofya Camii ve İstanbul Havalimanı'ndan TOGG'a, Yüksek Hızlı Tren'den TÜRKSAT uydusuna, KAAN, HÜRJET ve GÖKBEY'den Mavi Vatan vizyonuna, petrol arama gemilerinden mega köprülere ve barajlara kadar son çeyrek yüzyılda öne çıkan eser ve projeleri tek bir kompozisyonda buluşturarak "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu görsel bir anlatıya dönüştürüyor.

Bu yönüyle logo, sadece bir yıldönümü amblemi değil, AK Parti'nin 25 yıllık hizmet anlayışını simgeleyen kapsamlı bir görsel manifesto niteliği taşıyor.