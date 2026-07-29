CHP'nin seçmen verileri iddiasında flaş gelişme! Başsavcılık düğmeye bastı: İki adrese operasyon düzenlendi
CHP Genel Başkanlığı vekilinin suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, CHP Genel Merkezi'ne ait seçmen verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddia edilen iki şüphelinin adresinde arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, inceleme başlatıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı vekili tarafından 24 Temmuz 2026 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinin ardından harekete geçti. Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Genel Merkezi'ne ait seçmen verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasına ilişkin çalışma başlattı.
İKİ ŞÜPHELİNİN ADRESLERİNDE ARAMA YAPILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 24 Temmuz 2026 tarihinde şüpheliler Çetin Fındık ile İsmail Yekta Deger'e ait adreslerde, eklentilerinde ve adreste bulunan diğer kişilerin üstleri ile eşyalarında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda, şüpheli İsmail Yekta Değer'in evinde; 6 adet HDD, 1 adet SSD, 14 adet CD/DVD, 6 adet USB, 2 adet cep telefonu, 2 adet SIM kart, 2 adet tablet, 1 adet laptop, 1 adet masaüstü bilgisayar kasası ele geçirildi.
Şüpheli Çetin Fındık'ın evinde ise; 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet ele geçirildi.