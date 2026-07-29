CHP’nin seçmen verileri iddiasında flaş gelişme! Başsavcılık düğmeye bastı: İki adrese operasyon düzenlendi

İKİ ŞÜPHELİNİN ADRESLERİNDE ARAMA YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 24 Temmuz 2026 tarihinde şüpheliler Çetin Fındık ile İsmail Yekta Deger'e ait adreslerde, eklentilerinde ve adreste bulunan diğer kişilerin üstleri ile eşyalarında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.