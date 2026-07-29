Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.24'te başladı.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantının en önemli başlığı Terörsüz Türkiye hedefi olacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık yasal düzenlemeye çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak. Bu kapsamda yürütülen temas ve çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

ABD-İRAN ARASINDAKİ GERİLİM DE MASADA OLACAK

Dış politikada ABD ile İran arasında Orta Doğu'da süren gerilim kabinenin gündemine gelecek. Bölgede kalıcı barış için başından bu yana adeta mekik dokuyan Ankara, gelişmeleri yakından takip ediyor. Toplantıda Washington-Tahran hattında yeniden bir anlaşma sağlanması için yürütülen diplomatik girişimler değerlendirilecek.

TOPLANTIDA EKONOMİ PROGRAMI İLE PİYASALARDAKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz krizi küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında, enflasyonu tetikleyen bu etkilere karşı yapılacaklar masada olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum konuşulacak.