Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş: Çocuklarımızı kendi medeniyet değerlerimizle buluşturabilmeliyiz

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Kur'an Kurslarında Çocuklara Yönelik Eğitim Faaliyetleri: Değerlendirme ve Gelecek Perspektifi" temalı Çocukluk Dönemi Kur'an Öğretimi Çalıştayı'nda konuştu.

Erken çocukluk döneminin insanın kimlik, kişilik ve karakterinin şekillendiği en kritik evre olduğunu belirten Arpaguş, "Bu yönüyle bizler, 4-6 yaş Kur'an kurslarını yalnızca Kur'an okuma becerisinin kazandırıldığı bir öğretim süreci değil, çocuğun fıtratını korumayı, manevi ve ahlaki gelişimini desteklemeyi, sağlam bir kimlik ve kişilik inşasına katkı sunmayı hedefleyen stratejik bir eğitim alanı olarak görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukluk döneminin önemi ve hassasiyetine dikkati çeken Arpaguş, şöyle devam etti:

"Bizler, Kur'an öğretimindeki başarımızı, öğrencilerin ne kadar ezber yaptığıyla değil, onların Kur'an ile ömür boyu sürecek sevgi ve güven ilişkisi kurabilmeleriyle ölçmeliyiz. Dört-beş yaşlarındaki bir çocuğun bütün harfleri tanımasından daha önemli olan Kur'an dersine koşarak gelmesidir. O yaşlardaki bir çocuğun uzun sureler ezberlemesinden daha kıymetli olan Allah sevgisini merhamet merkezli bir şekilde öğrenebilmesidir. Dolayısıyla başarı ölçütlerimizi yalnızca ezber miktarı, harfleri tanıma veya tecvit kurallarını uygulama düzeyi üzerinden değil, derse katılım, öğrenme isteği, sosyal etkileşim ve Kur'an'a yönelik olumlu tutum gibi çok boyutlu göstergeler üzerinden okumak mecburiyetindeyiz."

Arpaguş, bilgi ve hikmeti buluşturan ve onu ahlaka dönüştüren bir Kur'an eğitim modeli geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımızı kendi medeniyet değerlerimizle buluşturabilmek için İslam eğitim geleneğinde olduğu gibi irfan merkezli güçlü bir pedagojik yaklaşım geliştirmek zorundayız. Bunu yapabildiğimizde hem Kur'an eğitiminde büyük bir başarı yakalayacak hem de inançlı, bilgili, ahlaklı ve şahsiyetli nesiller yetiştirme yolunda çok önemli mesafe kat etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Çocukları geleceğe en güzel şekilde hazırlama noktasında bilimin ortaya koyduğu gerçekliklerden, çağın imkan ve fırsatlarından azami ölçüde istifade etmeye çalıştıklarını vurgulayan Arpaguş, "Eğitim programlarımızı ve ders materyallerimizi çocuk psikologları, çocuk gelişimi uzmanları, pedagoglar, akademisyenler ve sahadaki eğitimcilerimizin katkıları ile sürekli güncelleme çabasındayız. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz çalıştayımız da bu hassasiyetin bir tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek ile Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut da katıldı.