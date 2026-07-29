Günde 1 milyon varil petrol Türkiye’ye akacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye'ye gelen Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Külliye'de resmî törenle karşıladı. Erdoğan ve Zeydi, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuşmasında özellikle enerjideki işbirlikleri konusunda önemli mesajlar verdi:

HUZUR VE İSTİKRAR VURGUSU: Önceki Başbakan Sayın Sudani ile de ilişkilerimizi güçlendirmeye matuf stratejik adımlar atmıştık. Sayın Zeydi ile daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Tabii yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz.

KALKINMA YOLU ÖNEMLİ: Savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Kalkınma Yolu Projesi, mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldi.

TARİHİ ADIM: İşbirliğimizin bir diğer önemli başlığı enerjidir. Irak-Türkiye ham petrol boru hattı anlaşması sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.

17 MİLYAR DOLAR TİCARET: İklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik işbirliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz.

İHTİYACIMIZI KARŞILARIZ: Başkan Erdoğan, Zeydi'nin konuşması sırasında ise önemli bir konuya çekti. Erdoğan'ın "'Biz Türkiye'ye petrol verebiliriz' diyor. '1 milyon varil' diyorlar'' sözlerine, Zeydi de ''Doğrudur'' diye cevap verdi. Erdoğan, Enerji Bakanı Bayraktar'a "Başka yere muhtaç olmayın diyor. Hemen komşumuz, inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi, ihtiyacımızı karşılarız'' dedi. Kalkınma Yolu Projesi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Zeydi de şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanı ile dedim ki, 'Coğrafya doğal olarak bize iki nehir vermiş. İstiyoruz ki üçüncü nehir de ekonomi nehri olsun. Bu da tabii ki Kalkınma Yolu'dur. Irak'la Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerimizi büyüteceğiz. Enerji alanında da daha fazla petrol pompalayacağız.''

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör