İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Yeni sezonda spor güvenliği en üst seviyede sağlanacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla, 81 ilin valileri ve ilgili yöneticilerin yer aldığı Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini açıkladı.

SANAL DEVRİYELER VE KOORDİNASYON ARTIRILACAK

Bakan Çiftçi, yeni sezonda provokatif ve suç teşkil eden paylaşımlara yönelik sanal devriye faaliyetlerinin artırılacağını, taraftarların seyahat güzergâhlarında Emniyet ve Jandarma birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirileceğini belirtti.

PASSOLİG VE YAKA KAMERASI UYGULAMASI SÜRECEK

Ayrıca, Süper Lig karşılaşmaları öncesinde Spor Güvenlik Kurullarının valilerin başkanlığında toplanacağını, protokol tribünleri dâhil stadyuma girişlerde Passolig uygulamasının titizlikle sürdürüleceğini ve görevli personelin yaka kameralarını etkin şekilde kullanmasının sağlanacağını ifade etti.

SPORUN RUHUNA YAKIŞAN BİR SEZON

Spor sahalarının provokasyonların değil; centilmenliğin, kardeşliğin ve birlik ruhunun yaşandığı alanlar olması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını belirterek, yeni sezonun huzurlu, güvenli ve sporun ruhuna yakışır bir atmosferde geçmesini temenni etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör