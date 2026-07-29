İki KAAN gök vatanda birlikte dans edecek

İki KAAN gök vatanda birlikte dans edecek
BETÜL USTA
Türkiye'ye yeni bir hikâye başlatacak, yerli ve milli savaş uçağı KAAN projesi her geçen gün ilerliyor. 2 KAAN yıl sonunda birlikte gök vatanda dans edecek. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu "Hedefimiz, yıl sonunda iki KAAN'ın da arka arkaya ya da yan yana uçması" ifadelerini kullandı. P2 olarak adlandırılan KAAN'ın yeni prototipi de ilk yer hareketlerine başladı. KAAN'ın seri üretimine 2028'de başlanması, 2033'te de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi planlanıyor. İlk 40 KAAN, ABD'den tedarik edilecek F110 motoruyla Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek, diğer uçaklar ise TEI üretimi TF 35000 ile envantere alınacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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