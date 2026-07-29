Paralardan haberim yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında dün de Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Çepkin ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Toplamda 14 isim ifade vermiş oldu. Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan ise henüz ifade vermedi.

'BEN DE MAĞDURUM'

Savcılık ifadesi ortaya çıkan Gülben Ergen, AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneği'ne kişisel hesabından çeşitli miktarlarda yardım yaptığını, ancak soruşturma öncesinde toplanan yardımların nasıl kullanıldığına ilişkin herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söyledi. Sosyal medya paylaşımlarında yalnızca Ahbap'ı değil tüm kurum ve kuruluşları etiketlediğini savunan Ergen, "Toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Şikâyet hakkımı saklı tutmak istiyorum" dedi.

YAKINLIĞINI REDDETTİ

Deprem dönemi 'Seninleyiz sevgili dostum' paylaşımı yapan Ergen, savcılıkta Haluk Levent'le yalnızca deprem döneminde düzenlenen ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüğünü, bunun dışında herhangi bir görüşme veya samimiyetinin bulunmadığını iddia etti. Ergen, Haluk Levent'le birlikte yer aldığı 2023'teki Gazze yardım konserinden herhangi bir ücret almadığını belirterek, "Toplanan konser ücretleri Gazze'ye gidecekti. Toplanan yardımların akıbeti ile ilgili de herhangi bir bilgiye sahip değilim" diyerek ifadesini sonlandırdı. Savcılık, Gazze'ye yardım konserinde toplanan bağış miktarının Gazze'ye gönderilip gönderilmediğini mercek altına aldı.

DÜNDAR PAYLAŞIMINI SİLDİ

Uğur Dündar ise soruşturma haberleri ve Haluk Levent hakkındaki iddiaları öğrenince, daha önce yaptığı "Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur gururumuzdur. Felaketin ilk dakikasından itibaren sergiledikleri insanüstü çabalara minnettarız" şeklindeki paylaşımını sildiğini söyledi. Dündar, Ahbap'la herhangi bir mali ilişkisinin bulunmadığını savundu.

HAYKO CEPKİN AĞZINI BOZDU

Savcılığa ifade vermeye gelen bir diğer isim ise şarkıcı Hayko Cepkin oldu. Bir gazetecinin, 'İfadeye geldiniz neler söylemek istersiniz?' sorusuna sinirlenen Hayko Cepkin, "Bilgime başvurulacak, ifade vermek başka bir şey. Her şeyi köpürtün anasını satayım abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir b.. bilmiyorsunuz" diyerek nefretini kustu.