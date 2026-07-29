Şaibeli isimler yönetim kurulunda
Yeni Parti'nin ilk kapalı grup toplantısı yapıldı. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeni Parti TBMM Başkanvekili seçildi. Yeni Parti'nin 5 kişilik grup yönetim kurulunda ise yolsuzluk ve rüşvet iddialarına adı karışan vekiller yer aldı. Grup yönetiminde yer alan Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet almakla suçlanıyor. Grup yönetimine giren bir diğer isim olan Turan Taşkın Özer ise İBB yolsuzluk davasının önemli isimleri arasında yer alıyor ve "İmamoğlu'nun korunaklı kasası" olarak biliniyor. Bir diğer üye olan Veli Ağbaba hakkındaki suçlamaların da ardı arkası kesilmiyor. Ağbaba; belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet alma, delege borsası kurma, birçok ilde adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve torpilli atamalar gibi sayısız suçlamanın hedefinde yer alıyor. Yeni Parti'nin grup yönetim üyesi olan bir diğer isim ise Seyit Torun oldu.