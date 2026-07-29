Son dakika! Ahmet Davutoğlu: Gelecek Partisi feshedildi

Son dakika haberleri... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. Bu kararın siyasetten tamamen vazgeçmek olmadığını ifade eden Davutoğlu, Türkiye için düşünce, bilim, kültür, diplomasi ve toplumsal dayanışma alanlarında çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Son dakika! Ahmet Davutoğlu: Gelecek Partisi feshedildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yarının Türkiye'si İçin" başlığıyla sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılacağını bildirdi.

"BU BİR TESLİMİYET KARARI DEĞİLDİR"

Kararın siyasetten ve Türkiye mücadelesinden tamamen çekilmek anlamına gelmediğini savunan Davutoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu, bir teslimiyet kararı değildir. Bu, ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu, siyasetten vazgeçiş değil; herkese, siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır."

Davutoğlu, bundan sonraki süreçte düşünce, ahlak, eğitim, bilim, kültür, uluslararası diplomasi, ekonomi ve toplumsal dayanışma alanlarında çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör

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