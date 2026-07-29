’Terörsüz Türkiye Yasası’ için Başkan’dan kesin talimat

Başkan Erdoğan AK Part MYK'da "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kritik mesajlar verdi. Sürecin Cumhur İttifakı'nın kararlı iş birliğiyle yürütüldüğünü vurgulayan Erdoğan'ın, "Bizden başka kimse bunu yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım, bitirelim artık. Böylece önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu doğrultuda gözler TBMM'ye çevrildi. TBMM'nin 31 Temmuz'da tatile girmesi planlanırken, yoğun yasama gündemi nedeniyle çalışmaların 14 Ağustos'a kadar uzatılması bekleniyor. Meclis'in tatil öncesindeki mesaisinde, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hazırlanacak çerçeve yasa teklifinin de gündeme alınması planlanıyor.

AF YOK, KONTROLLÜ İNFAZ VAR

Edinilen bilgilere göre, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa yaklaşık 10 maddeden oluşacak. Düzenleme, terör örgütü mensuplarına yönelik hukuki süreci kapsayacak. Taslakta genel af niteliğinde herhangi bir düzenlemenin yer almayacağı, bunun yerine kontrollü infaz uygulamasına ilişkin hükümlerin bulunacağı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör