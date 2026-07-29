TPAO, Kerkük petrolüne ortak oldu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile BP Energy Company of Kirkuk Limited arasında Kerkük petrolleriyle ilgili hisse devir sözleşmesi imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu aslında üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje. Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi" dedi. 2026'nın başından itibaren Türkiye Petrolleri'ni büyütme, dünyadaki farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına uluslararası şirketlerle anlaşma imzaladıklarını anımsatan Bayraktar, "Bu anlaşmalarımızın BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Bu anlaşmayla Türkiye, BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu" diye konuştu. Bayraktar, varılan anlaşma ile Türkiye Petrolleri'nin yüzde 15'lik bir hissesi olacağını dile getirerek "ConocoPhillips, BP ve Türkiye Petrolleri'nin ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak. Bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek, oradaki üretimi artırmak için birlikte çalışacak" ifadelerini kullandı.
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