Üsküdar Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar: Rüşvetin tablosu ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik "Rüşvet", "İrtikap" ve "Örgüt Kurma" suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve Özel Kalemi Alihan Koçoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. MASAK, müteahhitler ile belediye iştiraki Kent A.Ş. arasında 1 milyar 78 milyon liralık paravan danışmanlık sözleşmesi imzalandığını ve 361 milyon liradan fazla tahsilat yapıldığını saptadı. Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı.

RUHSAT SÜREÇLERİ KRİPTO MAİL VE EXCEL İLE YÖNETİLDİ

Resmî yetkisi olmayan Kent A.Ş. çalışanlarının, kriptolu e-posta sistemi ve renk kodlu Excel tabloları üzerinden ruhsat süreçlerini yönlendirdiği saptandı. İnşaat hacmi yüksek projelerde rüşvet tarifesinin dolar üzerinden belirlendiği, toplanan paraların bir kısmının personele dağıtıldığı, bir kısmının ise Özel Kalem'in ihtiyaçları doğrultusunda Akkoyunlu'ya teslim edildiği iddia edildi. Soruşturmanın ilk iki dalgasında Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı.

RÜŞVET AĞININ RENKLİ ŞİFRESİ

Soruşturma kapsamında ifade veren şüphelilerden biri, ilçedeki müteahhitlerle belediye yetkilileri arasında yürütülen rüşvet pazarlıklarına ilişkin hazırlanan renk kodlu tabloyu deşifre etti. Renklendirme tablosuna göre, yapı dosyalarının farklı renklerle sınıflandırıldığı ve her rengin izlenecek işleme ilişkin ayrı bir talimat içerdiği belirlendi.