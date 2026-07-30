5 oyuncuya daha Ahbap sorgusu

6 Şubat depremle sırasında Haluk Levent'in yöneticisi olduğu Ahbap Derneği'ne aktarılan yardım paralarıyla bahis oynandığının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma genişliyor. "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında son olarak oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Soruşturma kapsamında asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırarak Ahbap Derneği'ni parlatan aralarında Fatih Altaylı, Fatih Portakal, Ruşen Çakır gibi isimlerin olduğu 11 kişinin geçtiğimiz hafta ifadelerine başvurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde aynı soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin ifade vermişti. Toplamda 14 isim ifade vermiş oldu. Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan ise henüz ifade vermedi. Soruşturma devam ederken ifadeye çağrılan isimler arasına yenileri eklendi. Deprem dönemi Ahbap'a destekleriyle bilinen oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.



KONUŞMASI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Oyuncu Berna Laçin, "Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek, Ahbap ve AKUT gibi" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu Eda Ece'nin ise o dönem deprem bölgelerinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkması sonrası bir ödül töreninde yaptığı konuşma tekrar dolaşıma girdi. Ece o dönem konuşmasında, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" demişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör