Adalet Bakanı Akın Gürlek ’Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulacağını’ açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, kurulacak Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının vatandaşların yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacağını belirterek, hazırlıkları devam eden Alo Adalet Hattı'nın yereldeki kurumsal altyapısının da bu bürolar aracılığıyla oluşturulacağını ifade etti.

Gürlek, taleplerin bu bürolarda inceleneceğini ve başvuru sahiplerinin süreç hakkında bilgilendirileceğini kaydetti. Mahkeme ve cumhuriyet başsavcılıklarının ortalama dosya görülme ve bekleme süreleri ile hedef sürelere uyum oranlarının düzenli olarak takip edileceğini aktaran Gürlek, elde edilen verilerin analiz edilerek raporlanacağını bildirdi. Yargı hizmetlerinde yaşanan sorunların yerinde tespit edileceğini belirten Gürlek, mahkeme ve cumhuriyet başsavcılıklarının görüşleri doğrultusunda çözüm odaklı çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Büroların, tespit edilen sorunların çözümüne katkı sağlamasının yanı sıra yargıya intikal eden uyuşmazlıklar ile suça sebebiyet veren olayların değerlendirilmesine de imkan tanıyacağını vurgulayan Gürlek, benzer sorunların tekrarının önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" yapma hedefi doğrultusunda insanı merkeze alan, erişilebilir, güvenilir ve etkin bir adalet sistemi için reformların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

