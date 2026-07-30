Son dakika | Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; soruşturma dosyasında elde edilen deliller doğrultusunda gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında; "Konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler, Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler, Dernek çeklerine ilişkin işlemler ve Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler" olmak üzere dört ana başlık altında soruşturma yürütüldü. Geçmiş operasyonlarda derneğin başkanı olan şarkıcı Haluk Levent ve dernek adına para topladığı iddia edilen müzisyen Oğuzhan Uğur gözaltına alınıp tutuklanmıştı.