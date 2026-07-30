Böcek'in 'altın kızı' otelden alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı. Güney'in sanal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap ettiği öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'i Muğla Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltı kararının ardından ekipler Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı. Merkezde yapılan detaylı aramada dijital materyallere el konuldu.
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