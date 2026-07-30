Cumhurbaşkanı Erdoğan, 700 bin gençle buluşacak

Yaz boyunca bilimden spora, dini ve değerler eğitiminden kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda eğitim alan yüz binlerce genç, yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek görkemli final programında bir araya gelecek. Türkiye genelinde 700 bin aşkın ortaokul öğrencisinin katılımıyla rekor kıran TÜGVA Yaz Okulları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek dev final programıyla taçlanacak.

MEZUNİYET BELGELERİNİ ALACAKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif edeceği programa; devlet erkanı, iş insanları, sanatçılar ve birçok önemli isim katılım sağlayacak. Ortaokul öğrencileri mezuniyet belgelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumu dolduran onbinlercegence ve ailelerine hitap edecek.

"EN YÜKSEK KATILIM SAYISINA ULAŞTIK"

On binlerce gence ve ailelerine hitap edecek olan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, 2026 yılı yaz döneminde ulaşılan tarihi başarıyı ve vakfın gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaşacak. TÜGVA'nın bu yıl Yaz Okulu projesiyle 700 bini aşkın katılımcı sayısına ulaşarak Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşunun ulaştığı en yüksek sayıya ulaştığını vurgulayacak olan Beşinci; Türkiye'nin 81 ilinde yürütülen bu dev projenin yanı sıra vakfın icathaneler, spor ligleri, akademi programları ve yurt dışı projeleri gibi gençliğe dokunan diğer tüm çalışmalarından da bahsedecek. TÜGVA'nın vizyonunu aktaracağı konuşmasında Beşinci, medeniyet değerlerine bağlı, bilimde ve teknikte öncü bir gençliğin yetişmesi adına yürütülen mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade edecek.

KONSERLER VE ZENGİN SAHNE PERFORMANSLARI

TÜGVA Yaz Okulları Finali'26'nın sahne programı kapsamında Maher Zain, Arslanbek Sultanbekov, Fadıl Aydın ve Celal Karatüre sahne alacak. Ayrıca programda birbirinden güzel sahne şovları, kortejler ve ışık gösterileri de izleyenler ile buluşacak.