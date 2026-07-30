‘Kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı var’

Tunceli'de kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in, aralarında koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok'un da bulunduğu kamu görevlilerinden, kendisi için kurduğu paralel suç örgütüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sonel'in, dosyaya giren ve dönemin değerleriyle yaklaşık 15 asgari ücrete denk gelen, Doku'nun telefonunu "Temizlettiği" eski polis Gökhan Ertok'a gönderdiği para için, "Varlıklı bir aileyiz, zaman zaman ihtiyaç olunca harçlık gönderdiğim oldu" diye açıklamaya çalıştı. Ertok'u komiser olarak bildiğini ve resmi işlerde görev aldığını düşündüğünü iddia eden Sonel, bir mizansenle kandırıldığını ileri sürdü. Sonel'in, Ertok'tan yalnızca iki hesabın tespitini istediği yönündeki ifadesi kendi koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun "Valiliğin sosyal medya hesaplarını yönetiyordu" ifadeleriyle yalanlandı.

Şüphelilerin suçlamaları reddeden beyanlarını inandırıcı bulmayan savcılık, yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını tamamen aşarak, kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket ettiklerini değerlendirdi. Bu durum, sevk yazısında da, "Hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı" olarak nitelendirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle, Tuncay Sonel'in Ankara ve Elazığ'daki evlerinde ele geçirilen cep telefonu, laptop ve hard disk gibi dijital materyaller, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından inceleniyor. Bu cihazlardan çıkacak hukuka aykırı eylemler ve emir-talimat trafiği tek tek listelenecek.



18 ŞÜPHELİDEN 8'İ ADLİYEDE

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör