SABAH yazdı, doğa katliamı durdu

SABAH, bir kez daha İzmir'de gündeme damga vurdu. CHP'li Çiğli Belediyesi, Harmandalı Uğur Mumcu Mahallesi'nde Tüpraş İlköğretim Okulu'nun yanındaki alana kaçak olarak moloz yığdı. SABAH, CHP'li Belediye eli ile Çiğli'de gerçekleştirilen doğa katliamını 'Okulun yanı çöplüğe döndü' manşeti ile kent gündemine taşıdı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Haberimizi ihbar kabul eden Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler skandalın yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ardından da CHP'li Çiğli Belediyesi hakkında 'kaçak çöp depolama' yaptığı gerekçesi ile idari işlem başlattı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçe belediyesi hakkında başlattıkları yaptırımlar bununla da sınırlı kalmadı. İlçe belediyesine kaçak olarak bölgede depolanan moloz ve atıkların bir an önce bulunduğu yerden kaldırılması için süre verildi. İl Müdürlüğünün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenilirken başlatılan işlem kapsamında CHP'li Çiğli Belediyesi'ne çevreyi kirlettiği gerekçesi ile para cezası da kesilecek.

SABAH'A TEŞEKKÜR

İZBB'ye karşı başlattığı hukuk mücadelesi ile Harmandalı Çöplüğü'nü kapattıran Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarı Dursun Ali Kazar, etkili yayınlarından ötürü SABAH'a teşekkür etti. Olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Kazar, Tüpraş İlköğretim Okulu yanında kaçak olarak depolanan atıkların bir an önce bulundukları yerden kaldırılmasını istedi. Kazar; "Harmandalı yıllarca İzmir'in çöp yükünü tek başına sırtladı. Bu ağır yükün sonucu olarak da bölgede toprak kaymaları meydana geldi. Çok sayıda ev ve hayvan ağılı oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Çöplük kapandı ama mücadelemiz devam ediyor. Heyelanın önlenmesine ilişkin çalışmaların hayata geçirilmesini, bölgenin rehabilite edilmesini talep ediyoruz. SABAH'a etkili yayınlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Artık Harmandalından elinizi çekin."dedi. Çiğli'nin CHP'li Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın ismi daha önce işçi kıyımı, usülsüzlük, "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla gündeme gelmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör