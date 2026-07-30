Şirket çalışanlarına belediyeden maaş dağıttı

Eski Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım hakkındaki rüşvet, yolsuzluk ve kamu kaynaklarını usulsüz kullanma iddiaları yeni bir boyut kazandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Özkan Yalım'a ait Yalımlar Tekstil bünyesindeki Yalım Garden Otel, Ahenk Ocakbaşı, Holly Stone ve Jolly Joker adlı işletmede aramalarda ele geçirilen dijital materyaller, belgeler, kamera kayıtları ile baz ve SGK kayıtlarının incelenmesi sonucunda şirket çalışanlarının belediyeden maaş aldığı belirlendi.

TÜM OTELİ BELEDİYEYE BAĞLAMIŞ!

Tespitlere göre 2021-2024 arasında Yalım'ın otelinde bar şefi olarak çalışan sevgilisi Aslıhan Aksoy, diğer sevgilisi Seher Akay, barında barmen olarak çalışan Ali Rıza Dıbırdık, barın kapısında bodyguard olarak çalışan Fatih Dinçer yıllarca belediyeden maaş aldı. Barış SAVAŞ/SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör