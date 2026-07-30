Sivas’ta Siyer-i Nebi Külliyesi’nin temeli atıldı

Sivas'ta Erzincan çevreyolu üzerine yapılacak olan Siyer-i Nebi Külliyesi'nin temeli atıldı. Temel atma törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Salih Ayhan, Belediye Başkanı Adem Uzun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, islam alimleri, şehir dışından gelen çok sayıda misafir ve vatandaşlar katıldı.

İSLAM ALEMİ İÇİN GÜÇLÜ BİR NİŞANE OLACAK

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda Siyer-i Nebi Külliyesi Vakfı Başkanı Ömer Faruk Müderrisoğlu, katılımcılara 30 binadan oluşacak olan külliyenin tanıtımını yaptı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Efendimizin örnek hayatını yaşatacak, ilim ve irfanımıza hizmet edecek böylesine müstesna bir eserin temel atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün bu tabloyu bizlere gösteren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Sevgili Peygamberimiz, Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra insanı, toplumu ve devleti kuşatan örnek bir medeniyet inşa etmiş, bu medeniyetin merkezine de Mescid-i Nebevî'yi yerleştirmiştir. Mescid-i Nebevî, ibadetin yanında ilmin, irfanın, istişarenin, eğitimin ve dayanışmanın hayat bulduğu bir külliye hüviyeti kazanmıştır. Milletimizin tarih boyunca inşa ettiği külliyeler de bu medeniyet tasavvurunun en güçlü tezahürleri olmuştur. Bu eserler; imanla yoğrulan gönüllerin, ilim ve irfanla aydınlanan zihinlerin, ahlak ve fazilet sahibi nesillerin yetiştiği medeniyet merkezleri olarak tarihimize yön vermiştir. İşte bu anlayışla temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Siyer-i Nebi Külliyesi de medeniyet iddiamızın, Peygamber Efendimize duyduğumuz bağlılığın, ilim, irfan ve hikmet yolculuğumuzun güçlü bir nişanesidir" dedi.

BÜYÜK YÜRÜYÜŞE KATKI SAĞLAYACAKTIR

Günümüzde Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenmek kadar; ahlakını, merhametini, adaletini ve insan yetiştirme anlayışını nesillerin gönlüne nakşetmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Siyeri sadece bir tarih anlatısı olarak görmeyen, siretle şahsiyeti, ilimle ameli ve hikmetle hayatı buluşturan her gayreti, Anadolu'yu mayalayan medeniyet ruhunun ihyası olarak görüyoruz. Biz, 'Oku' emriyle başlayan bir peygamberin ümmetiyiz. Bu ilahi hitap, kâinatı hikmet nazarıyla tefekkür etmeyi, Rabbimizi hakkıyla tanımayı ve Peygamber Efendimizi örnek almayı bizlere öğretmektedir. Medeniyet şuurumuz da ancak bu anlayışla yeniden ihya edilecek, köklerinden aldığı güçle geleceğe yükselecektir. İmam-ı Âzam Ebû Hanife Hazretlerinden İmam Mâtürîdî'ye, İmam Buhârî'den İmam Gazâlî'ye kadar bütün âlimlerimiz ilmi; ahlakı, edebi ve ameli besleyen mukaddes bir emanet olarak görmüşlerdir. Manevi tahribatın derinleştiği, batıl anlayışların zihinleri ve gönülleri kuşatmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple insanlığı yeniden ayağa kaldıracak en büyük güç; ilmin imanla, aklın vahiy ile ve bilginin ahlakla buluştuğu medeniyet tasavvuru olacaktır. İnanıyorum ki Siyer-i Nebi Külliyesi de bu dirilişin, bu ihyanın ve bu büyük yürüyüşün önemli merkezlerinden biri olacaktır. Burada kurulacak ihtisas enstitüleri, araştırma merkezleri, binlerce eseri bünyesinde barındıracak kütüphaneler, İslam sanatları merkezleri ve ilim halkaları; ülkemize ve İslam âlemine ilim, irfan ve hikmet taşıyan müstesna bir merkez hâline gelecektir" diye konuştu.

AYAR ÇEKME DÖNEMLER GERİDE KALDI

Bir zamanlar hayal olarak görülen nice hedef ve ideallerin Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Bakan Çiftçi, "Milletimiz, inancından dolayı ötekileştirildiği, başörtülü kızlarımızın eğitim hakkından mahrum bırakıldığı, vesayet odaklarının millî iradeye yön vermeye ve ayar çekmeye çalıştığı dönemleri geride bırakmıştır. Ayasofya'nın yeniden asli hüviyetine kavuştuğu, ezanların hür ve gür bir şekilde semaya yükseldiği bugünleri bizlere gösteren Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun. Şimdi önümüzde yeni bir sorumluluk var. O da Türkiye Yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, eserlerin yükseldiği kadar şahsiyetlerin de yetiştiği bir asır olacaktır. İnanıyorum ki Siyer-i Nebi Külliyesi de Resûl-i Zîşân Efendimizin muhabbetiyle yetişen nesillerin ocağı olacak; ülkemizin, gönül coğrafyamızın ve bütün insanlığın huzuruna, kardeşliğine ve ortak geleceğine kıymetli katkılar sunacaktır." diye konuştu.

SİVAS'TA BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Ütopya bile sayılabilecek büyük bir hayalin gerçekleşmesinin önemli bir adımını burada idrak ediyoruz. Daha önce Arifhan Külliyesi'nin olduğu bina yapılmıştı. Ben orayı görmüştüm. Şimdi ise arka taraftaki merkez binası tamamlanmış. Bu gelişimizde onu da görmüş olduk. Binaların her birinin bir hayırsever tarafından üstlenilmiş olması çok isabetli olmuş. Ümit ediyoruz ki daha hızlı tamamlanan binaların açılışlarında da zaman zaman gelir, buradaki gelişmeyi yerinde görür, dualarımızla bu hayra iştirak etmiş oluruz. Tabii burada çok kıymetli çalışmalar yürütülüyor. Peygamber Efendimizin daha doğru ve daha hakkıyla tanınmasına yönelik yapılan çalışmalar, bir insanın ömrünü uğruna vakfetmesini fazlasıyla hak eden büyük bir hedef ve büyük bir hayal olsa gerek. Kıymetli hocamız Ömer Faruk Hocamızın hayatını buna vakfetmiş olması da her türlü takdirin ötesindedir. Allah kendisinden ve bu yolda onunla birlikte yürüyen bütün hocalarımızdan, talebelerinden razı olsun. Herhangi bir insana Peygamber Efendimizin sevgisini nakşedebilmek, onu gönüllere kazandırabilmek, elbette büyük bir bahtiyarlıktır. Bugün yüzde 99'u Müslüman olan memleketimizde, Peygamberimizi çeşitli düzeylerde tanıyan ve bilen insanlar var. Biraz daha uzak olanlar var, biraz daha yakın olanlar var. Onu daha yakından tanımak için daha fazla gayret edenler de var. İnsanımızın büyük oranda Efendimize saygısı vardır. Onun yaratılmışların en üstünü, insanlığın en kâmili olduğuna olan inancımız elbette vardır. Ancak bunun gereğini yerine getirme noktasında zaaflarımız da bulunmaktadır." diye konuştu.

İSLAM ALEMİNİN BİR OLMAYA İHTİYACI VAR

Erdoğan, "Temeli atılan medresenin, enstitünün, araştırma merkezinin veya eğitim merkezinin çok ötesinde bir anlam taşıyacaktır. İnsanların daha müşahhas bir şekilde, adeta içine girerek Siyer-i Nebi'yi, Efendimizin hayatını yaşayarak öğrenmelerine vesile olacaktır. Dua edelim ki kısa zamanda tamamlanmış olsun. Dua edelim ki hedeflendiği şekilde insanlar buraya geldiklerinde Efendimizin hayatını yakından, hakkıyla görerek, bilerek, adeta yaşayarak öğrensinler ve bunu kendi hayatlarına tatbik etme konusunda daha fazla gayret göstersinler. Peki, biz Efendimizin örnekliğini hayatımıza tatbik etmede böylesine dağınık bir görüntü sergiliyorken, ümmetin hâlinin böyle olmasına herhâlde şaşırmamak gerekir. Bugün Gazze'de bir soykırım yaşanıyorsa, bugün İslam dünyası böylesine büyük zulümlerin adresi hâline geldiyse, bölgemizin, coğrafyamızın ve insanlarımızın kaderi Müslüman memleketler olarak dışarıdan müdahalelerle tayin edilir hâle geldiyse, bu elbette ki kendi zilletimizdir. Bu bizim kendi dağınıklığımızın, kendi bölünmüşlüğümüzün ve hatalarımızın neticesidir. Böyle düşündüğümüz zaman birlik olmamızın ne kadar kritik olduğunu aslında daha iyi görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Çiftçi ve beraberindekiler tarafından külliyenin temeli dualar eşliğinde atıldı.