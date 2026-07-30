SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil birçok isim gözaltına alındı
Son dakika haberi: Ankara'nın Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu geçekleştirildi. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil birçok kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika haberi: Ankara'nın Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu geçekleştirildi. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil birçok kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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