Terörsüz Türkiye çerçeve yasası için hazırlık son aşamada! Meclis’e sunulması bekleniyor

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasa ile ilgili hazırlıklar son aşamaya geldi. Teklifin, yarın ya da önümüzdeki pazartesi Meclis Başkanlığı'na sunulması ve önümüzdeki hafta yasalaştırılması hedefleniyor. Teklifin kapsamı şöyle:

TEYİT-TESPİT: Yasa hükümlerinin uygulanması için terör örgütünün silah bıraktığının teyit ve tespiti koşulu aranacak. Bu kapsamda bir kurul oluşturulacak. Kurul aynı zamanda süreci de takip edecek. TBMM çatısı altında da İzleme Kurulu oluşturulacak. Sahadaki gelişmeler 6 aylık sürelerde rapor olarak Meclis'e sunulacak.

KİMLER YARARLANACAK?: Yasadan silah bırakan terör örgütü mensuplarından suça bulaşmayan, cezaevinde ya da Avrupa ülkelerinde bulunanlar yararlanacak. Suça bulaşmayanlar 3 yıllık denetimli serbestlik ile bırakılacak. Bu kişiler, 3 yıl içinde suç işlerlerse ilgili yasalar çerçevesinde cezalandırılacak. Yasanın sadece terör örgütü PKK ve KCK için çıkartıldığı, başka örgütlerin bundan yararlanamayacağı net olarak ortaya konulacak. Terör örgütü propagandası, yardım, yataklık, finans sağlama gibi suçlar düşeceği için Avrupa'da olan bir kişinin dönmesi bekleniyor. Ancak Irak'takilerin Türkiye'ye dönmek isteyenlerin sınırlı olacağı değerlendiriliyor.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?: Terör örgütünün üst düzey yönetimi ile bombalama, saldırı gibi olaylarda adam öldüren terör örgütü mensupları kapsam dışı bırakılacak. Bu kapsamda gerek yurtdışında gerekse cezaevinde 500'e yakın kişinin bulunduğu belirtiliyor.

NE YOK?: Yasa kapsamında genel ya da kişiye özel af yer almayacak. Öcalan'a statü verilmesi, umut hakkı gibi konular da yasada yer almayacak.

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER: Yasadan yararlanıp Türkiye'ye dönen ya da cezaevinden çıkanların şov yapmasına izin verilmeyecek. Irak'tan gelişlerin kitlesel değil bireysel olması sağlanacak. Kamuoyunu rahatsız edecek hiçbir görüntüye izin verilmeyecek. Zübeyde YALÇIN-ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör