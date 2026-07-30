Türkiye ekonomisi dimdik ayakta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısının ardından millete seslendi:

TERÖRÜN FATURASI 2.3 TRİLYON DOLAR: Partimizin ekonomi işleri başkanlığının yaptığı güncel bir çalışma, terörün Türkiye ekonomisine maliyetini çok net biçimde ortaya koyuyor. Terörün faturası gayri safi yurt içi hasılada 511 milyar doları, kişi başı gelirde 5 bin 800 doları, ihracatta ise 110 milyar doları buluyor. İstihdamdaki kayıp 2.5 milyon kişiye ulaşıyor. 40 yıllık kümülatif borçlanma maliyetimiz 520 milyar dolara, vergi kaybımız ise 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Türkiye'ye faturası, 2.3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse iki katıdır.

EKONOMİK FATURADAN EBEDİYEN KURTULUŞ: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır. İş adamı kadar emekçi kardeşlerimiz de kazanacak. Çiftçilerimiz kadar turizmcilerimiz de kazanacak, yatırımcı, ihracatçı kadar ev hanımı, emekli de kazanacak. Önümüzdeki günlerde yasal düzenlemeyi gazi meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız.

TÜRKİYE KÜRESEL SİYASETİN BAŞ AKTÖRÜ: Siyasi rakiplerimiz kimin figüran, kimin hain, kimin işbirlikçi olduğunu tartışa dursun. Biz kadro olarak uyum ve adanmışlık içinde ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getirmeye çalışıyoruz. Bilhassa 14-28 Mayıs seçimlerinde insanımızın engin feraseti sayesinde ülkemizin nasıl bir varta atlattığı bugünlerde çok daha net anlaşılıyor. Tecrübeli, uyumlu, liyakatli ve dirayetli kadroların yönetiminde Türkiye'nin aydınlık hedeflerine doğru yaptığı yolculuk hız kesmeden devam ediyor. Şahsımıza, iktidarımıza ve ittifakımıza yönelik bu güveni asla boşa çıkarmayacağız.

ÇOKLU ŞOKLARI BAŞARIYLA YÖNETİYORUZ:

Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlarımız üzerindeki etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz.

FİLİSTİN ADIM ADIM İŞGAL EDİLİYOR: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut yönetimi tahrik ve tertipleriyle bölgemizi istikrasızlığa sürüklemeye devam ediyor. İsrail bu bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail'in işgalleri, İsrail'in hukuksuz yerleşimleri, İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz, sadece kardeş Lübnan halkı değil farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir.

ADIMLARI DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR: Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini, Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişim başarıya ulaşamaz. Bölgemizdeki gerilimleri fırsata çevirmeye çalışan Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyenlerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz.



52 SENE ÖNCEKİ GİBİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYIZ



Türkiye tarih boyunca olduğu gibi, 52 sene önce olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerini asla yalnız bırakmayacak. Eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyecektir. Geçmişte asrın projesi ile Kıbrıs Türkü'nün su ihtiyacını nasıl kalıcı şekilde çözdüysek önümüzdeki dönemde denizin altından doğalgaz hattı başta olmak üzere farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.



YANAN YERLERDE OTELLER DEĞİL FİDANLAR YÜKSELDİ



(Ormanlarda) Yanan alanların tamamı yeniden tohum ve fidanla buluştu. Yalan ağzına yuva yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara temel atılmadı. Oralarda oteller değil fidanlar yükseldi. Yangınlarla mücadele kapasitemizi daha da güçlendirdik. 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bine aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7-24 nöbetteyiz. Bugün (dün) şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59 orman dışı olan alan olmak üzere toplam 90 yangın çıktı. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alındı. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden vazgeçelim. Girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Bir duman gördüğünüzde hemen 112'yi arayalım. Orman yangınlarına sebep olmanın ağır cezaları olduğunu unutmayalım.



TÜRKİYE ZORLUKLARI AŞACAK GÜCE SAHİPTİR



Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir. Siyasette güven, yönetimde istikrar olduğu sürece Allah'ın izniyle her sorun çözülür, her sıkıntı giderilir, her engelin üstesinden gelinir.



NE YAPTIYSAK İNSANIMIZ İÇİN YAPTIK



Bizim için insan, siyasetimizin de icraatımızın da özüdür. Bizim için en büyük makam millete hizmetkârlık makamıdır. Ne yapıyorsak insanımızı rahat ettirmek, mutlu etmek için yapıyoruz. Umutsuzluğa kapılmadan, popülizme meyletmeden, başta hayat pahalılığı olmak üzere dönemsel sorunların üzerine ciddiyetle giderek hepsinden önemlisi kendi insanımıza, kendi potansiyelimize güvenerek yolumuzda kararlılıkla ilerleyeceğiz.



GUTERRES'İN ZİYARETİ KIYMETLİ



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) Sayın Guterres'in 16 yıl aradan sonra Ada'ya (Kıbrıs) giden ilk genel sekreter olması kuşkusuz çok kıymetlidir. Türkiye, Guterres'in barış çabalarına her daim güçlü destek olmuş, kendisini samimiyetle desteklemiştir. Bundan sonra da yakın istişare içinde olmayı sürdüreceğiz.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör