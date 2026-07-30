Türkiye ile Moldova arasında Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Başkan Haluk Görgün'ün ev sahipliğindeki toplantıya, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Eugeniu Osmochescu ile Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nosatii katıldı.

Toplantıda, Türkiye ile Moldova arasında savunma sanayisi alanında geliştirilebilecek işbirliği imkanları ve ortak çalışma başlıkları ele alındı.

Görgün, NSosyal hesabından, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, yapıcı istişareleri dolayısıyla Moldovalı bakanlara ve beraberlerindeki heyete teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Sayın Eugeniu Osmochescu ile Savunma Bakanı Sayın Anatolie Nosatii'nin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, savunma sanayii alanındaki işbirliği imkanlarını ele aldık. İki ülke arasındaki savunma sanayii işbirliğine kurumsal bir zemin kazandıran bu toplantının, ortak çalışma başlıklarının belirlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu değerlendiriyoruz."