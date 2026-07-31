Ağbaba sıkıştırdı ihale iptal edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında, eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ'ın ifadesi Yeni Parti'ye geçen eski CHP'li Veli Ağbaba'nın belediyedeki gölge etkisini deşifre etti. Üstündağ, katı atık ihalesinin kasıtlı olarak geciktirilip iptal ettirildiğini, yeni ihaleye çağrılacak şirketlerin WhatsApp listesiyle belirlendiğini ve Meclis Üyesi Emre Doğan'ın "Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor" dediğini itiraf etti.

SİYASİ BASKIYI ANLATTI

"Şüpheli" sıfatıyla ifade veren Üstündağ, Çankaya Belediyesi'ndeki usulsüz ihale çarkını ve arkasındaki siyasi baskıyı detaylarıyla anlattı. Mevcut katı atık ihalesinin bitimine kısa süre kala açık ihalenin bilerek geciktirildiğini belirten Üstündağ, 18 şirketin davet edildiği pazarlık usulü ihalenin Başkan Hüseyin Can Güner'in talimatıyla aniden iptal edildiğini söyledi. Güner'in, süreçte Meclis Üyesi Emre Doğan ile hareket edilmesini istediğini aktaran Üstündağ, Doğan'ın kendisine WhatsApp üzerinden A4 kâğıdına yazılmış yeni bir şirket listesi gönderdiğini ve adrese teslim ihale sürecinin başlatıldığını beyan etti. İhale süreçlerinde sürekli baskı gördüğünü ve komisyon üyeleriyle istifa etmeyi düşündüklerini belirten Üstündağ, bu durumu ilettiği Emre Doğan'ın "Bizi de çok sıkıştırıyorlar" cevabını verdiğini aktardı. Üstündağ, "Sizi Veli Ağbaba mı sıkıştırıyor?" diye sorduğunu ve Doğan'ın bunu doğruladığını söyledi. Üstündağ, bu konuşmayla birlikte Ağbaba'nın ihalelere doğrudan müdahale ettiğini anladığını kaydetti. Üstündağ, hukuksuzluğa karşı çıktığı için aynı gün görevinden alınarak pasif olan Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne sürüldüğünü aktardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör