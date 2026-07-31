AK Parti’den İnsan Hakları Eğitim Kampı

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı'nca düzenlenecek İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda yaklaşık 500 genç, bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Gençlerin insan hakları alanındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, katılımcılar arasında ise fikir alışverişi ve etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen kamp programı, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'nde gerçekleştirilecek. Kampa 18-30 yaş arasındaki yaklaşık 500 gencin katılması beklenirken, insan hakları alanında eğitim oturumları, söyleşiler ile sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. İnsan hakları, hukuk, siyaset ve güncel gelişmelerin farklı oturumlarda ele alınacağı programlara, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.



'DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, parti olarak insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizerek, "Jeopolitik rekabetlerin yeniden şekillendiği böylesi bir uluslararası düzende insanın ve insanlığın tarafında yer almak, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bilinciyle hareket etmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Kampımızda gençlerimizle sportif ve kültürel etkinliklerin yanı sıra tüm bu meseleleri kapsamlı şekilde değerlendirme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulacağız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör