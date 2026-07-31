Başaran, 60 milyon dedi banka eksperi 25 milyon

Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasının 4'üncü dalgasında geçtiğimiz pazartesi günü gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahbap Derneği'nin 1.399 konut için anlaştığı ve parasını peşin ödediği şirketlerin yalnızca 490 konut yaptığı belirlenen soruşturmada, Haluk Levent gözaltına alınmadan hemen önce şikâyetçi olan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın emniyet ifadesi, 2.3 milyar liralık gayrimenkul vurgununun detaylarını gözler önüne serdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Hüseyin Başaran, 2018'deki uçak kazasında kaybettiği kızı adına yurt yaptırma hassasiyetinin Haluk Levent tarafından suistimal edildiğini anlattı.

ABD VİDEOSUYLA İKNA ETTİ

Şubat 2026'da Göktürk'teki bir restoranda karşılaştıklarını belirten Başaran, Levent'in deprem bölgesindeki projelerden bahsettiğini ifade etti. Levent'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ile fotoğraflarını ve gitar çaldığı videoları gösterdiğini söyleyen Başaran, "Yurtdışından 6-9 ayda gelecek yardım fonlarını kullanabilmek için taşınmazların 'Barter Havuzu'nda toplanması gerektiğini söyledi. Ben de durumu ciddiye aldım" dedi.

ASİSTANIN ÜZERİNE DEVİR

Levent'in fon yetkilisi olarak tanıttığı asistanı Yeliz Kaya adına devir yapılmasını istediğini aktaran Başaran, Şubat-Nisan 2026 arasında 2 milyar 298 milyon 985 bin TL değerindeki 22 taşınmazı devrettiklerini belirtti. Başaran, Trabzon'daki 12 milyon dolar değerindeki fındık fabrikası dâhil tüm mülklere karşılık kendisinde güven oluşturmak için yalnızca 151 milyon 680 bin TL ödeme yapıldığını, geriye kalan yaklaşık 2.1 milyar liranın ödenmediğini söyledi.

"KIZIMI KULLANDI"

Levent'in güven kazanmak için sürekli evine geldiğini anlatan Başaran, "Hatay'daki bir okulun resmini getirerek 'Bu tamamlandığında rahmetli kızının adını verelim abi' dedi. Üzerinde kızımın adı yazılı ramazan çadırı fotoğraflarını gösterdi. Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptı" ifadelerini kullandı.

'BANA KANSERİM DEDİ'

Ödemeler aksayınca Levent'in kendisini oyalamaya başladığını aktaran Başaran, "Israrla arayınca mide kanseri olduğunu söyledi. Tapu kayıtlarını incelettiğimizde, Yeliz Kaya üzerindeki taşınmazların 1-2 gün içinde Esin Önder Çağlayan'a ait Kanat Savunma ve Globus Savunma şirketlerine devredildiğini ve üzerlerine yüksek miktarlı ipotekler konulduğunu gördük" dedi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 13 şüpheli işlemlerin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Koy, Emin Arat, Muhammed Ali Yılmaz, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı. Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Recep Demir ve Ayhan Demir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



35 MİLYON DOLARLIK FARKIN NEDENİ NE?

İfadede emniyetin "Şikâyetinizde 60 milyon dolar dediğiniz taşınmazların banka ekspertiz değeri 24.8 milyon dolar çıktı, aradaki fark nedir?" sorusuna yanıt veren Başaran; banka ekspertiz raporlarının her zaman düşük çıktığını, resmi anlaşma bedellerinin 2.29 milyar TL olduğunu savunarak, "Bütün bedeller rayiçlere uygundur. Tarafıma gelen ödeme de 151 milyon 680 bin TL'dir. Buna ait dekontlar da zaten yine sunmuş olduğum belgelerde mevcuttur" dedi

'DEPREMZEDELERE KENDİ İMKÂNLARIMLA YARDIM ETTİM'

AHBAP Derneği'ne hiçbir bağış yapmadığını, deprem döneminde TIR'larla resmi yardımlar gönderdiğini ve depremzedeleri kendi otelinde konaklattığını vurgulayan Hüseyin Başaran; "Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim ve paramı alamadım. Mağdur edilen benim" diyerek hukuki mücadele başlattığını ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör