Belediyeden tepki çeken satış

Göreve geldiği günden bu yana mülkiyeti belediyeye ait ne kadar arsa, tarla, bağ bahçe varsa satan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz satmaya doyamadı. Dikili Belediyesi'nden yeni bir satış haberi daha geldi. Kırgöz'ün talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 9 arsa satış listesine kondu. Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 43 milyon lira daha kaynak aktarılacak.

Satış ihalesi 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. İsmetpaşa ve İslamlar mahalle sınırları içerisinde kalan 9 ayrı arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulüyle yeni sahiplerini bulacak. İlk oturumda alıcı çıkmaması halinde, söz konusu taşınmazlar için ikinci ihale 28 Ağustos 2026 tarihinde aynı saat, yer ve koşullarla tekrarlanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör