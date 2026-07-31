CHP’de figüran soruşturmasında 3 gazeteci ifadeye çağrıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı üye katılım programına cast ajansı ile anlaşarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne ilişkin başlatılan soruşturmada gazeteciler Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sarıyer'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı CHP üye katılım törenine cast ajansları ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet dilekçesi sunmuştu. Tekin'in şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.
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