CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile İBB yönetimi arasında ipler gerildi! Sosyal medyadan sert tepki: Dayatmalara boyun eğmeyeceğim
CHP’li Tuzla Belediyesi ile İBB yönetimi arasında ipler gerildi. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP’li İBB yönetimi ile yaşadıkları fikir ayrılığına değindi. 50 bin Tuzlalının evinin yıkılması süreciyle ilgili yaşanan fikir ayrılığına değinerek İBB yönetiminin aldığı kararı eleştirdi. Bingöl, ““Dayatmalara asla boyun eğmeyeceğim” dedi.
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP'li İBB yönetimi ile yaşadıkları fikir ayrılığına değindi. 50 bin Tuzlalının evinin yıkılması süreciyle ilgili yaşanan fikir ayrılığını "Dayatmalara asla boyun eğmeyeceğim" diyen Bingöl, İBB yönetiminin aldığı kararı eleştirdi.
"Bundan sonra susmayacağım ve bütün gerçeği olduğu gibi sizlere anlatacağım. Benim öncelikli görevim ve sorumluluğum Tuzlalının hakkını ve hukukunu korumaktır. Sorun çözümsüz değildir; çözülmesini istemeyenlerin dayatmalarına da boyun eğmeyeceğim. Tuzlalılar müşteri olsunlar, 50 bin insanı evsiz bırakmanın vebalini asla boynuma almayacağım" diyen Bingöl, videolu mesajında şunları söyledi:
Kıymetli komşularım 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyayız.
Maalesef İBB ile büyük bir fikir ayrılıkları yaşıyoruz. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ancak hiçbir mesafe alamadık. Bu hatanın bedelini Tuzlalı komşularımız mı ödeyecek? Hayır, vatandaş bu bedeli ödememeli.
"DURUMU İBB'YE BÜTÜN AYRINTILARIYLA ANLATTIK"
Çünkü ortada düzeltilmesi gereken hukuki bir sorun var. Aynı zamanda içinde insanların yaşadığı evler var. Sorunu çözmek için hemen İBB nezdinde girişimler başlattık. Peki neden hala bu noktadayız? Öncelikle İBB'ye durumu bütün ayrıntılarıyla anlattık. Mevcut hakların korunmasına yönelik hukuki modeller önerdik mümkün olmayınca farklı çözüm önerileri geliştirdik, her seçeneği değerlendirdik
İmar planı düzenlenmesi ile çözülebileceği yönünde ortak değerlendirme ortaya çıktı. Biz de ilçe belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Gerekli meclis kararını aldık, imar planını İBB'ye gönderdik. Hem hukuka uygun bir çözüm üretmek, hem de tek bir vatandaşımızın bile mağdur olmamasını sağlamak boynumuzun borcuydu. Ancak süreç beklediğimiz şekilde ilerlemedi. İmar planının yürürlüğe girmesine 1 gün kala İBB teftiş raporu gönderdi.