CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile İBB yönetimi arasında ipler gerildi! Sosyal medyadan sert tepki: Dayatmalara boyun eğmeyeceğim

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP'li İBB yönetimi ile yaşadıkları fikir ayrılığına değindi. 50 bin Tuzlalının evinin yıkılması süreciyle ilgili yaşanan fikir ayrılığını "Dayatmalara asla boyun eğmeyeceğim" diyen Bingöl, İBB yönetiminin aldığı kararı eleştirdi.

"Bundan sonra susmayacağım ve bütün gerçeği olduğu gibi sizlere anlatacağım. Benim öncelikli görevim ve sorumluluğum Tuzlalının hakkını ve hukukunu korumaktır. Sorun çözümsüz değildir; çözülmesini istemeyenlerin dayatmalarına da boyun eğmeyeceğim. Tuzlalılar müşteri olsunlar, 50 bin insanı evsiz bırakmanın vebalini asla boynuma almayacağım" diyen Bingöl, videolu mesajında şunları söyledi:

Kıymetli komşularım 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Maalesef İBB ile büyük bir fikir ayrılıkları yaşıyoruz. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ancak hiçbir mesafe alamadık. Bu hatanın bedelini Tuzlalı komşularımız mı ödeyecek? Hayır, vatandaş bu bedeli ödememeli.