Etımesgut’ta vurgun operasyonu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ndeki 'adrese teslim' ihaleler, imar-ruhsat rüşvetleri ve otopark kiralamalarındaki usulsüzlüklerle ilgili tespitler üzerine soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında yer aldığı 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

55 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda; Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek gözaltına alındı. Ayrıca Sosyal Yardım, Mali Hizmetler, İmar, Destek Hizmetleri, Zabıta ve Emlak İstimlak müdürleri, ETİMKENT A.Ş. yöneticileri, Beşikçioğlu'nun danışmanı ile koruması ve belediyeyle iş yapan FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Standart Katı Atık gibi çok sayıda firmanın yetkilisi de yakalandı. Şüpheliler; "örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve "rüşvet" suçlarıyla sorgulanıyor.

İHALELER İNCELENİYOR

Soruşturma dosyasında yer alan 6 ayrı Sayıştay raporunda şok tespitler yapıldı. 12 Şubat 2026 tarihli raporda 814.4 milyon TL, 21 Nisan 2026 tarihli raporda ise 760.5 milyon TL bedelli ihaleler mercek altına alındı. Ayrıca 30 Eylül 2025 tarihli raporda 11.9 milyon TL doğrudan kamu zararı tespit edildi. Tutuklu belediye mutemedi S.K. ise etkin pişmanlık ifadesinde ihalelerin belirli şirketlere "adrese teslim" verildiğini detaylarıyla itiraf etti. Soruşturma dosyasındaki müşteki beyanları rüşvet çarkının işleyişini gözler önüne serdi. Müşteki bir müteahhit, makam odasında İmar ve Şehircilik Müdürü Serpil Zengin ve CHP'li meclis üyesi Ozan Yiğit'in kendisinden 2 milyon TL rüşvet istediğini, tutara itiraz edince Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun 1 milyon TL'nin altına inmeyeceğinin söylendiğini ve 1 milyon TL ödemek zorunda kaldığını açıkladı. K.K. isimli müşteki, Eryaman'daki büyük bir proje için Serpil Zengin ve Mutlu Kerimoğlu'na rüşvet verilerek ruhsat alındığını CİMER'e ihbar etti. Müşteki T.K., bir otoparkın işletmesinin kendisine verileceği vaadiyle baskı altında parasına el konulduğunu belirtti. Optimum AVM'de konser düzenlemek isteyen organizatör U.Ş., kendisinden zorla para ve stant talep edildiğini belirterek dosyaya ses kaydı sundu.





RESTORAN ÜZERİNDEN BEŞİKÇİOĞLU'NA 975 BİN TL PARA TRANSFERİ

MASAK, şüpheliler arasındaki finansal hareketleri deşifre etti. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait Fado Cafe- Nefes Restoran üzerinden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na iki ayrı işlemle toplam 975 bin TL transfer ettiği belirlendi. Transferin gerekçesi ve ihalelerle olan bağlantısı araştırılıyor.

YOĞUN HTS TRAFİĞİ ELE VERDİ

HTS analizlerinde belediye yöneticileri ile yüklenici müteahhitler arasında ihale, ruhsat ve para transferi tarihlerinde yoğun telefon trafiği gerçekleştiği belgelendi. Soruşturma çok yönlü olarak derinleştiriliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör