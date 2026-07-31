Genel af yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye çerçeve yasası ile ilgili şu mesajları verdi: "Mesele sadece bir yasa hazırlanması değildir... Mühim olan mesele, yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni dönemin kapıları, Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır. Ümit ederiz ki, partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Ortaya konulacak olan bu yasa, asla bir genel veya kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün feshine ait bir yasa olacaktır. Silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmeyeceğinin tespit ve tescil edilmesiyle birlikte bu yasa yürürlüğe girecektir. Bu emperyalist projeyi yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir.

MİLLET İRFANI

Devlet aklı ve millet irfanı bir araya gelmemiş olsaydı, Terörsüz Türkiye meselesinde bu kadar güçlü adımların atılabilmesi asla mümkün olmazdı. Hiç değişmez, ortadaki asıl hedef güçlü ve büyük bir Türkiye'nin var olmaması gerektiği fikridir. Milli Mücadele'mizde nasıl hep beraber birlik içerisinde, o yokluktan büyük bir Cumhuriyeti inşa ettiysek bugün çok şükür düne göre çok daha güçlüyüz. Dün bize 'hasta adam' diyenler, bugün kendileri hasta adamdır; Türkiye ise güçlü bir aktör, güçlü bir devlettir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör