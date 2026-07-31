Gök vatanın muhafızı KIZILELMA’dan tam isabet

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. Baykar'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KIZILELMA'nın geliştirme ve yeni kabiliyetlerin entegrasyon çalışmaları, Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında KIZILELMA'nın S2 kuyruk numaralı seri üretim modeli, 25 Temmuz'da dahili silah istasyonunda taşıdığı ROKETSAN üretimi TEBER-82 mühimmatıyla atış gerçekleştirdi. KIZILELMA, 28 Temmuz'da ise ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmatını dahili yuvasından ateşledi. Çorlu'dan havalanarak hedef bölgesine ilerleyen KIZILELMA, her iki testte de belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Testlerle KIZILELMA'nın düşük radar görünürlüğünü koruyarak hassas taarruz gerçekleştirme kabiliyeti geliştirilmiş oldu.

RADAR İZİNİ AZALTIYOR

KIZILELMA, mühimmatların gövde içinde taşınmasını sağlayan dahili mühimmat yuvası ile düşük radar görünürlüğünü koruyabiliyor. Bu yapı, uçağın radar izini azaltırken yüksek süratini ve aerodinamik verimliliğini korumasına da katkı sağlıyor.



MİLLİ MÜHİMMATLARLA STRATEJİK HEDEFLER

DAHA önce GÖKDOĞAN hava-hava füzesi, TOLUN, TEBER-82, KGK, LGK-82 ve JET-230 süpersonik füzesinin kullanıldığı atış testlerini de tamamlayan KIZILELMA ile hava savunma sistemlerinin yoğun olduğu bölgelerde milli mühimmatlarla stratejik görevler icra edebilmesi hedefleniyor. KIZILELMA'nın PT3 ve PT5 prototipleri, 27 Aralık 2025'te gerçekleştirilen testte, Baykar tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmalarıyla eşgüdümlü hareket ederek, otonom yakın kol uçuşu gerçekleştirmişti. Sinop açıklarında 29 Kasım 2025'te yapılan testte ise KIZILELMA, ASELSAN üretimi MURAD AESA radarının işaretlediği jet motorlu hedef uçağı, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi havahava füzesiyle vurmuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör