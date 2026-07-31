Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı

Erzurum ve Tunceli başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 15 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışması sonucunda haklarında işlem yapılan 19 kişiden 18'i gözaltına alındı. Gözaltında alınan şahısların emniyet ve jandarmadaki ifadeleri devam ederken, dün yoğun güvenlik önlemleri arasında 8 şüpheli Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısında çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı için tutuklanma talebi istendi. Şahıslardan 4'ü tutuklanırken diğeri hakkında adli kontrol şartı istendi. 21 ve 23 Temmuz'da Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

TUTUKLU SAYISI 20 OLDU

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 20 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Türkay Sonel, eşi Handan Sonel, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve bir güvenlik korucusu da yer alıyor. ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş, savcılığa itiraf niteliğinde bir mektup göndermişti. Mektupta Türkay Sonel'in kendisine "Bir kızı öldürdüm, babam halletti" dediğini yazdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör