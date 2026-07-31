İşbirliğimiz kesintisiz olarak devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Irak Başbakanı'nın ülkemizi ziyareti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeler ve imzalanan anlaşmalar, bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşımaktadır. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak ile güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir.

ORTAK MEKANİZMALAR İŞLİYOR

Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir. Daha önce de iki ülke arasında sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve işbirliğinin artırılması konularında mutabık kalınmıştır. Son dönemde ekonomi ve enerji alanındaki işbirliği ön plana çıkarken güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmalar etkin şekilde işlemeye devam etmektedir. Bu işbirliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör