İsrail, Lübnan’da insanlık suçu işliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'la dün kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Avn'ı Külliye'ye gelişinde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Avn, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı da 10 Temmuz'da İstanbul'da ağırladığını ve bu görüşmede iki ülke münasebetlerini değerlendirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bugün de Sayın Avn ile de bilhassa Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti:

Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke oldu. Bu minvalde Ortadoğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında da Lübnan yer alıyor.

Avn'ın son dönemdeki diplomatik girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bu girişimlerinde kendisine ne tür katkılarda bulunabileceğimizi değerlendirdik. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldık. Bu noktada Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.

Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.

DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026'dan bu yana 4 bin 300'den fazla Lübnanlı yaşamını yitirdi. 2 binden fazla Lübnanlı yaralandı, 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. Burada bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında Lübnan halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Türkiye, ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.

ZİYARETİM YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da, halkının İsrail savaşı nedeniyle çok büyük kayıplar verdiğini belirterek, "İsrail'in tamamen Lübnan topraklarından çekilmesi ve yerlerinden yurtlarından edenlerin tekrar evlerine dönmesi, yeniden imarın ve ekonominin yeniden canlandırılması için çalışıyoruz" dedi. Türkiye- Lübnan kardeşliğinin geleceğin inşası konusunda büyük rol oynadığını anlatan Avn, "Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir. Bu ilişkileri yeni bir iş birliği düzeyine taşımak için kararlıdır. Ziyaretim yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetine ve liderliğine, halkına, Lübnan'ın yanında durdukları için, en zor dönemde yanında oldukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Lübnan'la Türkiye arasındaki köklü ilişkilere değinen Avn, "Türkiye'nin modern kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve gerçekten bir söylemi var. Dedi ki, 'Yurtta barış, cihanda barış'. 100 yıl geçti, önemini kaybetmedi, önem kazandı. İçerideki barış ancak güçlü devletle tesis edilebilir" dedi. Lübnan ordusuna karşı Türkiye'nin desteğinden dolayı da teşekkür eden Avn, "Türkiye'nin rolü çok çok önemli. Bu desteği her zaman unutmayız ve takdirle karşılıyoruz" diye konuştu. Avn sözlerini "Yaşasın Türkiye- Lübnan dostluğu" ifadeleriyle bitirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör