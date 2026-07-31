Milli savaş uçağı KAAN’ın taksi testi başarıyla tamamlandı

Türkiye'nin göz bebeği projelerinden KAAN'ın iki yeni prototipi ilk kez sahneye çıktı. Geçtiğimiz yıl havalanan uçaktan farklı olarak geliştirilen bu iki platform ciddi değişiklikler barındırıyor. Daha önce iki uçuş yapan KAAN-0'ın ardından üretilen yeni prototip KAAN-1 yer testlerine devam ediyor.

Bu doğrultuda KAAN-1 taksi test faaliyeti gerçekleştirirken yer testleri de devam ediyor.